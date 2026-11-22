- Такие нарисованные, придуманные пенальти ставить нельзя ставить. Видно же, что Мелкадзе первым толкает Кругового рукой, тот теряет равновесие, падает, цепляет ногой Георгия, и назначается пенальти. Понятно, что когда ты горишь 0:1, начинаешь рисковать, открываться.
До пенальти ЦСКА хорошо играл, создавал моменты. Если бы армейцы в первом тайме забили свои голы, всё нормально бы закончилось, - цитирует Масалитина "Матч ТВ".
В субботу, 21 ноября, ЦСКА на домашнем стадионе уступил грозненскому "Ахмату" в матче 15 тура Российской Премьер-Лиги со счетом 1:2. Забитыми мячами в составе гостей отметились Лечи Садулаев (пенальти) и Георгий Мелкадзе, в составе хозяев поля - Энрике Кармо.
На данный момент команда Дмитрия Игдисамова занимает пятое место в турнирной таблице российского чемпионата с 26 набранными очками. Грозненцы располагаются на 11 строчке с 17 баллами в своем активе. В 16 туре чемпионата страны "армейцы" сыграют на домашнем стадионе с петербургским "Зенитом".