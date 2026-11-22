— Игдисамов видит в тебе потенциал игрока стартового состава?
— Да-да. Мы разговаривали с ним об этом, обсуждали детали, которых мне не хватает.
Мне предстоит научиться ещё многому. Но я очень рад учиться, иметь возможность расти, - цитирует Кармо "Чемпионат".
В субботу, 21 ноября, ЦСКА на домашнем стадионе уступил грозненскому "Ахмату" в матче 15 тура Российской Премьер-Лиги со счетом 1:2. Забитыми мячами в составе гостей отметились Лечи Садулаев (пенальти) и Георгий Мелкадзе, в составе хозяев поля - Энрике Кармо.
Энрике Кармо выступает за ЦСКА с сентября 2025 года, в нынешнем сезоне он провел за красно-синих во всех турнирах 13 матчей и записал на свой счет три забитых мяча. Контракт 20-летнего бразильца с "армейцами" рассчитан до конца июня 2030 года.