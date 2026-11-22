- Игорь находится в хороших кондициях, потихоньку набирает форму.
Сейчас уже смысла нет, думаю, что в этом году не сыграет. Но он в декабре остается здесь, продолжит набирать кондиции, - приводит слова Безуглова ТАСС.
Напомним, что голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев получил травму 4 апреля в матче с тольяттинским "Акроном" (2:1) и с того времени не провел ни одной официальной встречи.
По итогам 15 сыгранных туров команда Дмитрия Игдисамова занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ с 26 набранными очками в своем активе. Красно-синим до конца первой части чемпионата предстоит провести в чемпионате России две встречи - с "Зенитом" на своем поле и с "Родиной" на выезде.