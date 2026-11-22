Сегодня, 22 ноября, московская "Родина" примет на "Арене Химки" столичный "Локомотив" в матче 15 тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Прямая трансляция встречи будет доступна на телеканале "Матч Премьер", редакция Rusfootball.info проведет текстовую трансляцию игры.
На данный момент команда Джонатана Альбы располагается на 13 строчке в турнирной таблице чемпионата России с 12 набранными очками, "железнодорожники" занимают 15 место с 11 баллами в своем активе.