Полузащитник "Бока Хуниорс" Леандро Паредес, ранее выступавший за "Зенит", потерял сознание во время послематчевого интервью. Его команда одержала победу над "Атлетико Минейро" в финале Южноамериканского кубка со счетом 2:0. Встреча проходила в колумбийской Барранкилье при 35 градусах тепла.
Аргентинец поднялся самостоятельно и его увезли в больницу. В социальных сетях он сообщил, что с ним все в порядке. Напомним, что полузащитник выступал за петербургский "Зенит" с 2017 по 2019 год и становился с петербуржцами чемпионом России.
Экс-футболист "Зенита" потерял сознание во время послематчевого интервью (видео)
Бывший футболист "Зенита" потерял сознание после матча.
Фото: Global Look Press