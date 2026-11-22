- В "Ахмате" я поработал полтора года. Как будто не всё сказал?
Я и тогда не сказал всё в "Тереке", когда уходил. Да и сейчас. Это футбол и профессия тренера, - цитирует Черчесова "Чемпионат".
В ноябре грозненский "Ахмат" объявил об отставке Станислава Черчесова с поста главного тренера, его место занял экс-наставник "Динамо" Ролан Гусев. Черчесов возглавлял грозненцев с августа прошлого года, также он работал в клубе с 2011 по 2013 год.
На данный момент "Ахмат" занимает 11 место в турнирной таблице чемпионата России с 17 набранными очками в своем активе по итогам 15 сыгранных туров.