- Пока всё идёт хорошо у "Ростова". У команды хорошая дисциплина, она знает свои сильные стороны, выжимает максимум из стандартных положений.
Атмосфера благоволит к тому, чтобы хотелось выходить на поле. Думаю, что и от тренировочного процесса команда получает удовольствие, - сказал Семшов в эфире "Матч ТВ".
В 15 туре Российской Премьер-Лиги "Ростов" одержал домашнюю победу над самарскими "Крыльями Советов" со счетом 3:0. На данный момент южане располагаются на шестой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 22 набранными очками в своем активе.
Напомним, что в сентябре ростовчане назначили Дмитрия Кириченко на пост главного тренера, под его руководством команда не проигрывает в шести матчах чемпионата России кряду.