"Мы ни там, ни там, так сказать. Занимаем, наверное, пока что своё место. Где-то нам не хватает, чтобы использовать возможности", — заявил Зобнин.
Хавбек отметил, что ничья с махачкалинским "Динамо" стала очередным примером упущенной возможности улучшить турнирное положение.
"Матч с махачкалинским "Динамо" — не первая возможность шагнуть выше в турнирной таблице. Но чего-то нам не хватает. Такая ситуация не первый раз. Мы это проговаривали перед игрой. Все всё прекрасно понимали, но, опять же, детали решают в футболе", — добавил полузащитник.
По итогам 15 туров "Спартак" занимает третье место в РПЛ, набрав 30 очков. От лидирующего московского "Динамо" красно-белые отстают на два балла.
Следующий матч команда проведет 30 ноября на выезде против воронежского "Факела".
Источник: "Матч ТВ"