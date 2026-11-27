Российский футболист Владимир Писарский заявил, что многие футболисты в России делают ставки.

Фото: ФК "Крылья Советов"

Кто-то даже ставит со своих аккаунтов, - цитирует Писарского Sport24

По словам Писарского, в России многие футболисты делают ставки, даже со своих аккаунтов.- Многие футболисты в России реально делают ставки, но их же не отстраняют. Фамилии называть не буду, но я не в одном футбольном кругу слышал такие разговоры.Напомним, что летом 2025 года нападающий Владимир Писарский был дисквалифицирован РФС на четыре года, три из которых - условно, за косвенное участие в ставках на футбол. Затем срок был увеличен на четыре месяца - он закончился в ноябре этого года, и теперь Писарский вновь имеет право выступать на профессиональном уровне. На данный момент он выступает за медиафутбольный 2DROTS.Ранее Писарский был игроком "Крыльев Советов", "Сочи", "Оренбурга" и омского "Иртыша". На его счету 45 матчей в РПЛ, 17 забитых мячей и 4 результативные передачи.