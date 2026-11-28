Мостовой дал прогноз на центральный матч 16 тура РПЛ ЦСКА - «Зенит»
Экс-футболист сборной России Александр Мостовой в беседе с Rusfootball.info высказался о матче 16-го тура РПЛ между ЦСКА и «Зенитом».
Фото: ПФК ЦСКА
«Думаю, «Зенит» в этом матче фаворит, команда Семака выиграет с разницей в один мяч. ЦСКА попал в небольшую яму, у них кризис. А «Зенит» как бы плохо ни играл, там есть группа игроков, которые в одиночку могут вытащить любой матч.
Сегодня прогнозирую победу «Зенита». Но посмотрим, может, и ЦСКА удивит. Будет точно интересная игра», — сказал Мостовой.
«Зенит» с 31 баллом идёт вторым в чемпионате, ЦСКА с 26 очками занимает пятую строчку.