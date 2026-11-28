"Кто окажется сильнее? От этого матча многое зависит. Если ЦСКА проиграет, думаю, что золотые медали будут призрачнее. Если проиграет "Зенит", то тоже усложнит себе борьбу за золотые медали. От результата очень многое зависит.
Хотелось бы, чтобы результат определяли на поле команды", - сказал Масалитин "Матч ТВ".
Сегодня, 28 ноября, состоится центральный матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги между московским ЦСКА и петербургским "Зенитом". Встреча пройдет на стадионе "ВЭБ Арена". Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.