Кукурелья пошутил о своих шансах на "Золотой мяч": я бы проголосовал за себя

"Если бы мне пришлось голосовать, я бы проголосовал за себя, шучу. Все кандидаты являются моими партнерами по команде. Пусть победит сильнейший, я оставлю это голосующим. Возможно, мне даже что-то перепадет, ведь мы играем вместе", — заявил Кукурелья.
28-летний защитник узнает итоги голосования 26 октября. Церемония вручения "Золотого мяча" пройдет в Лондоне и станет 70-й в истории награды. Победителя определят по итогам голосования 100 журналистов из стран, входящих в топ-100 рейтинга ФИФА.
Источник: Marca