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Кукурелья пошутил о своих шансах на "Золотой мяч": я бы проголосовал за себя

Защитник "Реала" и сборной Испании Марк Кукурелья с юмором оценил свои шансы в борьбе за "Золотой мяч" 2026 года.
Фото: DeFodi Images / Contributor / Getty Images Sport / Gettyimages.ru
Кукурелья вошел в число 30 претендентов на награду лучшему футболисту мира. Испанец признался, что при возможности отдал бы голос самому себе, однако сразу подчеркнул, что пошутил.

"Если бы мне пришлось голосовать, я бы проголосовал за себя, шучу. Все кандидаты являются моими партнерами по команде. Пусть победит сильнейший, я оставлю это голосующим. Возможно, мне даже что-то перепадет, ведь мы играем вместе", — заявил Кукурелья.

28-летний защитник узнает итоги голосования 26 октября. Церемония вручения "Золотого мяча" пройдет в Лондоне и станет 70-й в истории награды. Победителя определят по итогам голосования 100 журналистов из стран, входящих в топ-100 рейтинга ФИФА.

Источник: Marca

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