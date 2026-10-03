Кукурелья пошутил о своих шансах на "Золотой мяч": я бы проголосовал за себя

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"Если бы мне пришлось голосовать, я бы проголосовал за себя, шучу. Все кандидаты являются моими партнерами по команде. Пусть победит сильнейший, я оставлю это голосующим. Возможно, мне даже что-то перепадет, ведь мы играем вместе", — заявил Кукурелья.

Кукурелья вошел в число 30 претендентов на награду лучшему футболисту мира. Испанец признался, что при возможности отдал бы голос самому себе, однако сразу подчеркнул, что пошутил.28-летний защитник узнает итоги голосования 26 октября. Церемония вручения "Золотого мяча" пройдет в Лондоне и станет 70-й в истории награды. Победителя определят по итогам голосования 100 журналистов из стран, входящих в топ-100 рейтинга ФИФА.Источник: Marca