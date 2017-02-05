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Геннадий Орлов: можно считать, это Иванович - это подарок Абрамовича "Зениту"

Телекомментатор Геннадий Орлов высказал свое мнение о переходе в "Зенит" защитника "Челси" Бранислава Ивановича.

"Иванович в прекрасной форме. Мы видели, как он играл за "Челси". Что касается возраста, то для защитника 32 года мало что значат. Он опытный игрок. Говорит по-русски, серб, близок нам по менталитету. Так как играл за "Локомотив", знает реалии нашей жизни и нашего футбола, ему не надо будет адаптироваться.

Когда Жулиано спросили, как игроки "Зенита" будут встречать Ивановича, он сказал, мол, что его встречать - его же все знают. Будет тёплая и дружеская встреча. Иванович должен влиться, для "Зенита" это был желаемый трансфер.

Приятно, что трансфер состоялся практически бесплатно для клуба. Хотя бесплатно, конечно, ничего не бывает. Кроме сыра в мышеловке. Официально он ушёл свободным агентом. Его Абрамович отпустил. Можно считать, это подарок Абрамовича "Зениту".

Что касается условий для игрока… Мало кто знает, но, когда приглашают футболиста с таким именем, он получает подъёмные, сумма может быть разная. А так как за него не надо было платить клубу, вы понимаете, что наверняка подъёмные были достойные его футбольного имени.

А что касается игры, он ведь играл в последнее время правым защитником, но играл и центральным защитником. Он и сам говорит, что может играть и в центре, и на краю. Это не проблема. Нам нужен как раз опытный центральный защитник, чтобы цементировать игру в обороне.

"Зениту" нужен бригадир, хозяин, директор. Таким был Гарай, теперь таким должен стать Иванович. У Ивановича, кстати, и удар поставлен великолепно, он обладает точным пасом", - цитирует Орлова "Чемпионат".
Теги: Орлов Иванович Зенит
Сегодня, 00:54
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(2)
№4 Написал: 4 звезды (Сегодня, 01:45) #
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как всегда: подачки, подарки- держи шапку шире smile
Регистрация: 7.12.2016
№3 Написал: Ваганыч (Сегодня, 01:34) #
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ГЕННАДИЙ ОРЛОВ: МОЖНО СЧИТАТЬ, ЭТО ИВАНОВИЧ - ЭТО ПОДАРОК АБРАМОВИЧА "ЗЕНИТУ"

Ну а чё ?.... Девушкам часто делают подарки .... Вот и зинке перепало .... Потом она отработает .... Жёстко ... Во всё что можно .... И нельзя....


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с высоты моей должности и статуса я вполне информирован(с)
Регистрация: 23.12.2015
№2 Написал: скальп (Сегодня, 01:17) #
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Приятно, что трансфер состоялся практически бесплатно для клуба. Хотя бесплатно, конечно, ничего не бывает. Кроме сыра в мышеловке. Официально он ушёл свободным агентом. Его Абрамович отпустил. Можно считать, это подарок Абрамовича "Зениту".

Что касается условий для игрока… Мало кто знает, но, когда приглашают футболиста с таким именем, он получает подъёмные, сумма может быть разная.


понятно что зенит опять бездумно швырнул деньги налогоплательщиков,а по поводу махинаций зенита с трансферами Гарая и Молло,ждите независимую комиссию ФиФа с аудитом.
Регистрация: 24.12.2016
№1 Написал: -Ritter- (Сегодня, 01:07) #
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Болеет за:
ЦСКА
Мало кто знает, но, когда приглашают футболиста с таким именем, он получает подъёмные, сумма может быть разная. А так как за него не надо было платить клубу, вы понимаете, что наверняка подъёмные были достойные его футбольного имени.

Гена спалил всю "бесплатную" малину laughing
Регистрация: 22.01.2017
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