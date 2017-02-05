Джейми Каррагер: до сих пор не могу понять, за что уволили Далглиша из "Ливерпуля"

Бывший защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер до сих пор не понимает, почему в 2012 году Кенни Далглиш был уволен с поста главного тренера "красных".



"Когда Кенни пришёл, он выдал отличный старт, просто наэлектризовавший всех вокруг. Во втором сезоне клуб тоже стартовал удачно, добрался до финалов обоих английских кубков и выиграл один из них. Потерять работу при таких показателях - это было очень жестоко по отношению к нему. Я думал так тогда и продолжаю думать так же и сейчас", - цитирует Каррагера Tribal Football.