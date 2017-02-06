Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Александр Ляказетт: думаю, летом буду вынужден покинуть "Лион"

Нападающий "Лиона" Александр Ляказетт перед матчем 23-го тура чемпионата Франции против "Сент-Этьена" (0:2) заявил, что летом, скорее всего, уйдет из команды.

Напомним, что на игрока ранее претендовал лондонский "Арсенал", готовый выложить за футболиста 40 миллионов евро, но "ткачи" отказались вступать в переговоры.

"Думаю, что этим летом, скорее всего, я вынужден буду сменить клуб для своего дальнейшего развития", — приводит слова Ляказетта Canal+.
Теги: Ляказетт
Вчера, 22:24
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.