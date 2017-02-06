Александр Ляказетт: думаю, летом буду вынужден покинуть "Лион"

Нападающий "Лиона" Александр Ляказетт перед матчем 23-го тура чемпионата Франции против "Сент-Этьена" (0:2) заявил, что летом, скорее всего, уйдет из команды.



Напомним, что на игрока ранее претендовал лондонский "Арсенал", готовый выложить за футболиста 40 миллионов евро, но "ткачи" отказались вступать в переговоры.



"Думаю, что этим летом, скорее всего, я вынужден буду сменить клуб для своего дальнейшего развития", — приводит слова Ляказетта Canal+.