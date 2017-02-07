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Вячеслав Чанов: в юношестве Акинфеева очень много критиковали
Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов рассказал о том, когда впервые увидел Игоря Акинфеева.
– Помните, когда впервые увидели Акинфеева?
– Да, это был 2001 год. Я только пришел в школу ЦСКА, Игорю было лет 14. Он выделялся, конечно, но не ростом или прыгучестью, а удивительным пониманием футбола, чтением игры. В этом его феномен.
Есть вратари, который только по мячу играют: прилетел мяч – поймал. А есть те, кто предвосхищают ситуацию. Этим всегда и отличалась советская школа – надежностью без лишней рисовки. Когда узнал Игоря поближе, понял, какой это несгибаемый боец. Столько критики было у него, мол, вес, ноги, рост не такие. Но он не обращал внимания на это.
– В своей тренерской практике встречали тех, кто мог бы повторить путь Акинфеева?
– Встречал. И не одного. Фамилии называть не буду, но всякий раз вставал вопрос характера. Есть вратари, которые очень хорошо тренируются. А есть те, которые хорошо играют. Психология!
Советский спорт
– Помните, когда впервые увидели Акинфеева?
– Да, это был 2001 год. Я только пришел в школу ЦСКА, Игорю было лет 14. Он выделялся, конечно, но не ростом или прыгучестью, а удивительным пониманием футбола, чтением игры. В этом его феномен.
Есть вратари, который только по мячу играют: прилетел мяч – поймал. А есть те, кто предвосхищают ситуацию. Этим всегда и отличалась советская школа – надежностью без лишней рисовки. Когда узнал Игоря поближе, понял, какой это несгибаемый боец. Столько критики было у него, мол, вес, ноги, рост не такие. Но он не обращал внимания на это.
– В своей тренерской практике встречали тех, кто мог бы повторить путь Акинфеева?
– Встречал. И не одного. Фамилии называть не буду, но всякий раз вставал вопрос характера. Есть вратари, которые очень хорошо тренируются. А есть те, которые хорошо играют. Психология!
Советский спорт
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