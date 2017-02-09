Винченцо Монтелла: победить вдевятером - это невероятно

Главный тренер "Милана" Винченцо Монтелла прокомментировал вчерашнюю победу своих подопечных над "Болоньей" (1:0).



"Невероятно сложно сдерживать эмоции после такой игры. Это прекрасная победа, которая ценнее трех набранных баллов. Подобный успех доказывает, что у команды есть душа, сердце и яйца. Победить вдевятером - это невероятно", - цитирует Монтеллу Sky Sport Italia.