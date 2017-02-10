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СМИ: Максим Григорьев перейдет из "Ростова" в "Оренбург"

Хавбек "Ростова" Максим Григорьев близок к переходу в "Оренбург" на правах аренды, передает "Чемпионат".

Договор с футболистом будет заключен до конца текущего сезона.
Теги: Григорьев Ростов Оренбург
Сегодня, 12:11
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