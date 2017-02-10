Дмитрий Балашов: есть риск, что Максимов выбыл надолго

Генеральный директор тульского "Арсенала" Дмитрий Балашов сообщил, что полузащитник Илья Максимов получил травму колена.



"О сроках восстановления пока говорить рано. Ждем информации из Италии. Есть риск, что Илья выбыл надолго, но пока я не готов говорить об этом однозначно. У него травма колена", - цитирует Балашова "Спорт-Экспресс".