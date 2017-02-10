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15:51
Станислав Черчесов: хочется, чтобы Россия предстала командой, за которую хочется болеть (видео) (1)
Станислав Черчесов: хочется, чтобы Россия предстала командой, за которую хочется болеть (видео) (1)
11:46
Квинси Промес: бразильцы "Спартака" сумасшедшие, еще смотрят футбол после двухразовых тренировок (4)
Квинси Промес: бразильцы "Спартака" сумасшедшие, еще смотрят футбол после двухразовых тренировок (4)
08:29
Агент: Вагнер Лав мог оказаться в "Локомотиве", но его жена наотрез отказалась ехать в Россию (1)
Агент: Вагнер Лав мог оказаться в "Локомотиве", но его жена наотрез отказалась ехать в Россию (1)
08:24
Илья Геркус: "Зенит" и "Краснодар" сделали более выгодные предложения по Миранчуку, чем "Рубин" (29)
Илья Геркус: "Зенит" и "Краснодар" сделали более выгодные предложения по Миранчуку, чем "Рубин" (29)
01:02
В отношении курирующего реконструкцию стадиона "Фишт" вице-губернатора возбудили уголовное дело (11)
В отношении курирующего реконструкцию стадиона "Фишт" вице-губернатора возбудили уголовное дело (11)
Дмитрий Балашов: есть риск, что Максимов выбыл надолго
Генеральный директор тульского "Арсенала" Дмитрий Балашов сообщил, что полузащитник Илья Максимов получил травму колена.
"О сроках восстановления пока говорить рано. Ждем информации из Италии. Есть риск, что Илья выбыл надолго, но пока я не готов говорить об этом однозначно. У него травма колена", - цитирует Балашова "Спорт-Экспресс".
"О сроках восстановления пока говорить рано. Ждем информации из Италии. Есть риск, что Илья выбыл надолго, но пока я не готов говорить об этом однозначно. У него травма колена", - цитирует Балашова "Спорт-Экспресс".
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