Бранислав Иванович: когда я увидел предложение "Зенита", то долго не думал

Новичок "Зенита" защитник Бранислав Иванович рассказал о том, как ощущает себя в питерском клубе.– Могу сказать после первых дней: я очень доволен. Я и до этого знал, что "Зенит" – сильная и классная команда. Теперь это все увидел. Я должен много работать, привыкать к новой схеме, игрокам, тренеру. У каждого тренера разные программы, тренировки. Надеюсь, все получится.– У меня такое уже третий раз. Для меня это даже лучше, потому что я уже готов играть, готов работать. Стараюсь об этом не думать, сейчас нужно решать другие вопросы.– Да, он мне очень много помогает. Мы подружились в Лондоне, я его хорошо знаю. Юра – мой друг, я благодарю его за помощь.– Когда я увидел предложение "Зенита", то долго не думал. Хотелось играть на высшем уровне, в команде, которая хочет всегда выигрывать, показывать силу в Европе. Через несколько дней я решился. Очень доволен, что я здесь. Хочу показать всем, что могу играть на высоком уровне еще несколько лет.– Я просто интересовался, знал, что стадион готовится к чемпионату мира, видел фотографии, – сказал Иванович.