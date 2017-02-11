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Бранислав Иванович: когда я увидел предложение "Зенита", то долго не думал

Новичок "Зенита" защитник Бранислав Иванович рассказал о том, как ощущает себя в питерском клубе.

– Могу сказать после первых дней: я очень доволен. Я и до этого знал, что "Зенит" – сильная и классная команда. Теперь это все увидел. Я должен много работать, привыкать к новой схеме, игрокам, тренеру. У каждого тренера разные программы, тренировки. Надеюсь, все получится.

- В Англии разгар сезона, в России перерыв. Вы оказались в необычной ситуации.

– У меня такое уже третий раз. Для меня это даже лучше, потому что я уже готов играть, готов работать. Стараюсь об этом не думать, сейчас нужно решать другие вопросы.

- Сейчас вас можно часто видеть в компании Жиркова. Можно ли сказать, что он помогает вам в адаптации, как вы ему в 2009 году, когда он пришел в "Челси"?

– Да, он мне очень много помогает. Мы подружились в Лондоне, я его хорошо знаю. Юра – мой друг, я благодарю его за помощь.

- Почему вы решили выбрать "Зенит" и вернуться после стольких лет в Россию?

– Когда я увидел предложение "Зенита", то долго не думал. Хотелось играть на высшем уровне, в команде, которая хочет всегда выигрывать, показывать силу в Европе. Через несколько дней я решился. Очень доволен, что я здесь. Хочу показать всем, что могу играть на высоком уровне еще несколько лет.

- Говорят, вы созванивались с Жирковым и спрашивали, когда будет готов стадион. Это правда?

– Я просто интересовался, знал, что стадион готовится к чемпионату мира, видел фотографии, – сказал Иванович.

ФК "Зенит"
Теги: Иванович Зенит
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