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18:28
Сергей Веденеев: Лодыгин допустит одну-две ошибки, и место в воротах "Зенита" займёт Лунёв (5)
Сергей Веденеев: Лодыгин допустит одну-две ошибки, и место в воротах "Зенита" займёт Лунёв (5)
14:43
Антонио Конте: пытаюсь объяснить жене, что просматривать матчи других клубов - тоже моя работа (5)
Антонио Конте: пытаюсь объяснить жене, что просматривать матчи других клубов - тоже моя работа (5)
12:31
Игорь Лебеденко: сейчас в стране с населением в 150 миллионов человек почти нет молодых игроков (2)
Игорь Лебеденко: сейчас в стране с населением в 150 миллионов человек почти нет молодых игроков (2)
10:25
"Бавария": всего наилучшего, Тимо! (1)
"Бавария": всего наилучшего, Тимо! (1)
"Бавария" в конце матча оформила превосходство над "Ингольштадтом"
"Бавария" на выезде переиграла "Ингольштадт" в матче 20-го тура немецкой Бундеслиги.
Чемпионат Германии. 20 тур
"Ингольштадт 04" - "Бавария" - 0:2
Голы: Видаль, 90, Робб2н, 90+3
"Ингольштадт 04": Хансен, Хадергьонай, Зуттнер, Матип, Тиссеран, Брежери, Коэн, Гросс (Лекс, 79), Моралес, Леки, Лескано (Хинтерзер, 74)
"Бавария": Нойер, Лам (Рафинья, 80), Алаба, Хуммельс, Алонсо (Коста, 65), Мартинес, Видаль, Киммих (Роббен, 75), Алькантара, Мюллер, Левандовски
Предупреждения: Брежери, 73, Левандовски, 73, Гросс, 76.
Чемпионат Германии. 20 тур
"Ингольштадт 04" - "Бавария" - 0:2
Голы: Видаль, 90, Робб2н, 90+3
"Ингольштадт 04": Хансен, Хадергьонай, Зуттнер, Матип, Тиссеран, Брежери, Коэн, Гросс (Лекс, 79), Моралес, Леки, Лескано (Хинтерзер, 74)
"Бавария": Нойер, Лам (Рафинья, 80), Алаба, Хуммельс, Алонсо (Коста, 65), Мартинес, Видаль, Киммих (Роббен, 75), Алькантара, Мюллер, Левандовски
Предупреждения: Брежери, 73, Левандовски, 73, Гросс, 76.
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