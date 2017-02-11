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"Бавария" в конце матча оформила превосходство над "Ингольштадтом"

"Бавария" на выезде переиграла "Ингольштадт" в матче 20-го тура немецкой Бундеслиги.

Чемпионат Германии. 20 тур

"Ингольштадт 04" - "Бавария" - 0:2

Голы: Видаль, 90, Робб2н, 90+3

"Ингольштадт 04": Хансен, Хадергьонай, Зуттнер, Матип, Тиссеран, Брежери, Коэн, Гросс (Лекс, 79), Моралес, Леки, Лескано (Хинтерзер, 74)

"Бавария": Нойер, Лам (Рафинья, 80), Алаба, Хуммельс, Алонсо (Коста, 65), Мартинес, Видаль, Киммих (Роббен, 75), Алькантара, Мюллер, Левандовски

Предупреждения: Брежери, 73, Левандовски, 73, Гросс, 76.
Теги: Бавария Ингольштадт 04
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