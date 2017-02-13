Мальчик, участвовавший в спасении футболистов "Шапекоэнсе", получил в подарок новый дом

15-летний мальчик Йохан Рамирес, который участвовал в операции по спасению выживших футболистов бразильского "Шапекоэнсе", получил в подарок новый дом, сообщает Squawka.



Отмечается, что дом, окрашенный в клубные цвета "Шапекоэнсе", был построен добровольцами, решившими выразить дань уважения мальчику, помогшему в такой трудной ситуации.