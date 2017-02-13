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Мальчик, участвовавший в спасении футболистов "Шапекоэнсе", получил в подарок новый дом

15-летний мальчик Йохан Рамирес, который участвовал в операции по спасению выживших футболистов бразильского "Шапекоэнсе", получил в подарок новый дом, сообщает Squawka.

Отмечается, что дом, окрашенный в клубные цвета "Шапекоэнсе", был построен добровольцами, решившими выразить дань уважения мальчику, помогшему в такой трудной ситуации.
Теги: Шапекоэнсе
Сегодня, 21:08
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№1 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 21:17) #
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Рад за пацана и его семью! Шесть человек вытащил из самолета - Молодец!!! Какой-нибудь мажор стоял бы и на айфон снимал происходящее...
Регистрация: 28.12.2015
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