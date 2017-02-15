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Илья Геркус: у "Локомотива" не было интереса к Шандао

Президент "Локомотива" Илья Геркус опроверг информацию о том, что его клуб проявлял интерес к защитнику "Анжи" Шандао.

"К защитнику "Анжи" Шандао у "Локомотива" интереса никакого не было. Это абсолютная выдумка", - цитирует Геркуса "Чемпионат".

Ранее агент 28-летнего бразильца рассказал об интересе к своему клиенту со стороны "Локомотива" и "Спартака".
Теги: Геркус Шандао Локомотив
Сегодня, 15:45
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