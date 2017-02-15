Дик Адвокат: хорошо, что в России появляются свои тренеры

Главный тренер "Фенербахче" Дик Адвокат заявил, что помнит главного тренера "Краснодара" Игоря Шалимова, против которого ему завтра играть в 1/16 финала Лиги Европы.



"Знаю, что "Краснодар" меняется, строит новую игру с новым тренером. Шалимов ведь работал в РФС в мое время. Кажется, у Писарева. Хорошо, что в России появляются свои тренеры", - сказал Адвокат.



Rusfootball.info