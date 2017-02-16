Опять 1 - 5

Лига чемпионов



1/8 (первая игра)



"Бавария" - "Арсенал" 5:1

В очередном противостоянии "Баварии" и "Арсенала" сильнее вновь оказались немцы. О том, как подопечные Анчелотти превращали ответную игру в формальность - материалЖребий вновь подарил нам классическое европейское противостояние современности. И вновь - грозил "Арсеналу" вылетом на первой же стадии плей-офф. Последние шесть попыток "пушкарей" добраться к главной клубной мечте неизменно заканчивались именно на этом шаге, и дважды их вышибала команда из Мюнхена. Серию надо было прерывать: вылет из 1/8 финала становился не менее обидной шуткой, чем регулярное четвёртое место в родном внутреннем чемпионате.Но мало кто верил, что англичане способны навязать борьбу немецкой машине. Особенно на чужом стадионе. В основном, предсказывали "красно-белым" очередной крах. Тем более в АПЛ у "Арсенала" было достаточно проблем, выливающихся даже в призывы убрать, казалось, вечного наставника, с которым коллектив долгие годы топчется на одном месте.Сюрпризов на первых минутах встречи наблюдать не пришлось. Хозяева деловито катали снаряд, владея им чуть ли не безраздельно, вдавливали "канониров" в штрафную площадь и пробовали лондонскую оборону на зуб в разных местах. Команда Венгера вроде держалась, - но кроме грубого отбоя ничего не демонстрировала. Да и как под таким нажимом трибун и соперника показывать созидание? На этот вопрос англичане ответа найти никак не могли, потому и противодействия грозной "Баварии" на поле не было.Укатывал Мюнхен противника, пристально вглядывался в любую возможность прорыва лондонских рядов и как-то без особого труда (да и без моментов тоже) забил первый. Ох не зря, столько обсуждали Роббена до начала встречи! Склонный к травмам голландец набрал прекрасную форму к этому матчу, что и легко, единственным движением, доказал всему футбольному миру. Подобрался к линии штрафной игрок "Баварии", не заметил неуверенной попытки Коклена помешать - и шикарно пробил в дальнюю "девять".Впрочем, отметился он не только в эпизоде с забитым мячом. Постоянно снаряд оказывался справа - и упрямо посылался на обострение.Лишь успели отпраздновать гол мюнхенцы, как "Арсенал" начал выравнивать ситуацию. Не сразу, постепенно, словно с больной спиной, распрямлялись "пушкари", отодвигали немецких нападающих ближе к центру. Провели контратаку - убежал Санчес и посадил защитника на желтую карточку - заработали опасный штрафной. Наконец-то навалились на хозяйскую штрафную - и сразу же заработали одиннадцатиметровый удар. Довольно спорный, но разве это проблемы "канониров"? Первый выстрел Нойер потащил, но со вторым уже не справился. Правда, тут претензии стоило предъявляться к трем защитникам, сыгравшим откровенно безобразно и нивелировавшим все старания собственного голкипера.Устроив обмен точными ударами, команды притихли. Английский клуб продолжал обороняться, делал это достаточно уверенно и при первой возможности летел разрывать увлекшихся созиданием хозяев. "Бавария" контролировала центр, но близко, как в начале игры, подобраться уже не могла, - ершились лондонцы, не пускали игроков Анчелотти на свою территорию. И старания команд в концовке тайма были равноценны - по одному отличному, но нереализованному моменту."Арсенал" начала второго тайма хотелось хвалить. Активно, дерзко начинали гости, понимая, что можно бороться с такой "Баварией", можно её обыгрывать. Но хватило англичан ненадолго. Пара достойных атак, гораздо больше хороших подходов разбились о красные немецкие скалы, - и последовала грубая оплошность в обороне. Что-то такое себе позволили "канониры" еще до перерыва, но тогда Левандовски простил соперника. На этот раз не стал. Последовал кросс с правого фланга на рослого поляка, с которым и не пробовал бороться Мустафи, - тут Роберт оказался точен.И полетели голы, как спелые яблоки из кадушки. Послал в сетку снаряд Алькантара после удивительной передачи от того же Левандовски, через несколько минут Тьяго отличился снова. Решался на немецкой земле исход противостояния между хорошо знакомыми "приятелями", с большим трудом представлялось, что должно случиться в ответной игре, дабы "Арсенал" отыгрался.Развалились, расклеились лондонцы и продолжали проигрывать подборы, борьбу, уступать по движению. Повозив гостей, "Бавария" снизила темп, поигрывала в свое удовольствие. Конечно, продолжала атаковать и хотела забить, но уже совершенно без той испепеляющей страсти, как в тот отрезок, когда немцы наколотили три гола.При таком игровом превосходстве не только оставшиеся двадцать минут превратились в ненужное издевательство, но и целый ответный матч. После перерыва "Бавария" преобразилась, пусть и не сразу, а вот "Арсенал" не смог извлечь необходимого опыта из собственных ошибок и поплыл. Финальный гол стал жутким восклицательным знаком для болельщиков английского клуба, - настолько унизительно легко завершали атаку хозяева. Хотелось бы ошибиться, но вряд ли получится: похоже, Венгер в очередной раз покинет Лигу Чемпионов, только показавшись из группового этапа.Роббен, 11, Левандовски, 53, Алькантара, 56, 63, Мюллер, 89 - Санчес, 30.Нереализованный пенальти: Санчес, 30.Нойер, Лам, Мартинес, Хуммельс, Алаба, Хаби Алонсо, Видаль, Роббен (Рафинья, 87), Тьяго, Коста (Киммих, 84), Левандовски (Мюллер, 86).Оспина, Бельерин, Мустафи, Косиельни (Габриэль, 49), Гиббс, Коклен (Жиру, 76), Джака, Окслейд-Чемберлен, Ивоби (Уолкотт, 66), Озил, Санчес.Мустафи, 15, Хуммельс, 26, Санчес, 33, Джака, 60, Лам, 83.