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Украинский клуб "Ильичёвец" будет переименован в "Мариуполь"
"Ильичёвец", который выступает в Первой лиге Украины, летом сменит название. Команда будет называться "Мариуполь", сообщает Sport Arena.
Процесс переименования мариупольского клуба пройдёт в рамках декоммунизации на Украине. Это первый случай в истории украинского футбола, когда название клуба меняется из-за процессов декоммунизации.
Процесс переименования мариупольского клуба пройдёт в рамках декоммунизации на Украине. Это первый случай в истории украинского футбола, когда название клуба меняется из-за процессов декоммунизации.
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