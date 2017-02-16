Украинский клуб "Ильичёвец" будет переименован в "Мариуполь"

"Ильичёвец", который выступает в Первой лиге Украины, летом сменит название. Команда будет называться "Мариуполь", сообщает Sport Arena.



Процесс переименования мариупольского клуба пройдёт в рамках декоммунизации на Украине. Это первый случай в истории украинского футбола, когда название клуба меняется из-за процессов декоммунизации.