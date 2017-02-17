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Мануэль Нойер может стать новым капитаном "Баварии"

Голкипер "Баварии" Мануэль Нойер может стать новым капитаном немецкой команды, утверждает Bild.

По данным источника, такое решение руководство мюнхенцев приняло после того как, нынешний капитан "Баварии" защитник Филипп Лам объявил, что заканчивает профессиональную карьеру в конце текущего сезона
Теги: Нойер Бавария
Сегодня, 16:10
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