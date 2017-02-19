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Винченцо Монтелла: Доннарумма в будущем может завоевать "Золотой мяч"

Главный тренер "Милана" Винченцо Монтелла считает, что вратарь его команды Джанлуиджи Доннарумма может завоевать "Золотой мяч".

"Мне кажется, Доннарумма в будущем может завоевать "Золотой мяч". Многое зависит от того, в какой команде он будет выступать. Больше шансов выиграть эту награду у него будет в таком большом клубе, как "Милан", – цитирует Монтеллу goal.com.

Следует отметить, что единственным вратарем, который выигрывал "Золотой мяч", остаётся Лев Яшин, признанный лучшим игроком мира в 1963 году.
Теги: Монтелла Доннарумма
Сегодня, 17:03
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№1 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 17:06) #
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Болеет за:
«Спартак»
Пусть он- для начала- сыграет на таком же уровне ещё пару сезонов..


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
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