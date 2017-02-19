Винченцо Монтелла: Доннарумма в будущем может завоевать "Золотой мяч"

Главный тренер "Милана" Винченцо Монтелла считает, что вратарь его команды Джанлуиджи Доннарумма может завоевать "Золотой мяч".



"Мне кажется, Доннарумма в будущем может завоевать "Золотой мяч". Многое зависит от того, в какой команде он будет выступать. Больше шансов выиграть эту награду у него будет в таком большом клубе, как "Милан", – цитирует Монтеллу goal.com.



Следует отметить, что единственным вратарем, который выигрывал "Золотой мяч", остаётся Лев Яшин, признанный лучшим игроком мира в 1963 году.