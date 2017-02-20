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Кевин Кураньи: у сборной России с приходом Черчесова появился хороший тренер
Бывший нападающий "Динамо" Кевин Кураньи высказал мнение о главном тренере сборной России.
"Считаю, что у сборной России с приходом Станислава Черчесова появился хороший тренер. Он обладает сильным характером и способен подталкивать команду вперед. Надеюсь, что сборная России сыграет удачно на домашнем чемпионате мира. Возможно, нас всех ждет сюрприз!
Уверен, Россия хорошо проведет этот чемпионат мира! Покажет, как прекрасна эта страна, всем, кто приедет на турнир. И будет очень гостеприимной хозяйкой", - цитирует Кураньи "Р-Спорт".
"Считаю, что у сборной России с приходом Станислава Черчесова появился хороший тренер. Он обладает сильным характером и способен подталкивать команду вперед. Надеюсь, что сборная России сыграет удачно на домашнем чемпионате мира. Возможно, нас всех ждет сюрприз!
Уверен, Россия хорошо проведет этот чемпионат мира! Покажет, как прекрасна эта страна, всем, кто приедет на турнир. И будет очень гостеприимной хозяйкой", - цитирует Кураньи "Р-Спорт".
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