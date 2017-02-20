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Игорь Акинфеев: в Китай бы не поехал, и денег не надо

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал мнения футболистов о возможном продолжении карьеры в чемпионате Китая.

"Продолжить карьеру в Китае? Нет, я бы не поехал ни за какие деньги. Тут даже выбора никакого не надо делать, денег не надо. Мы были в Китае на сборах, мне не особо понравилось", - цитирует Акинфеева "BobSoccer".
Теги: Акинфеев
Сегодня, 12:55
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(1)
№10 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 13:26) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: serega_user
Цитата: Пивовед
Это бугога, граждане.

Бугога это ты. А он пытается всячески показать и сказать, что хочет остаться в клубе, воспитанником которого он является, и ничего постыдного, а уж тем более бугогашного в этом нет.

Нашёл что объяснять этой смеси хряка с бараном... Проще стенке бетонной что-то объяснять - она ещё может что-то понять, ибо этому засранцу главное погромче нагадить, а не здраво помыслить и грамотно эти мысли высказать. Так что ты пытаешься разговаривать с говновентилятором, но такие понимают только шипами по пятаку и пинок под закорючку, что в конце позвоночника.


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016
№9 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 13:22) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: serega_user
Цитата: Пивовед
Это бугога, граждане.

Бугога это ты. А он пытается всячески показать и сказать, что хочет остаться в клубе, воспитанником которого он является, и ничего постыдного, а уж тем более бугогашного в этом нет.

Он ссыт ехать за границу.
Он трус и приспособленец.
Он конформист.
Он сам сразу отводит себе место на скамейке- ехать за границу и сидеть на скамейке(с)- понимая, что за границей едеминутно нужно бороться за место в сотаве.
Он понимает, что это у вас он- священный ваш божок, а там он никто, и никто с ним так как вы носиться не будет..

Он ссыкло- зачем бороться за границей? Его здесь неплохо кормят..

Так что бугога здесь только аы, носящиеся с ним, как с писаной торбой..


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№8 Написал: pikaldi voronezh (Сегодня, 13:14) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Ну прямо таки Афоня...
Регистрация: 25.01.2016
№7 Написал: serega_user Вологда (Сегодня, 13:13) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Пивовед
Это бугога, граждане.

Бугога это ты. А он пытается всячески показать и сказать, что хочет остаться в клубе, воспитанником которого он является, и ничего постыдного, а уж тем более бугогашного в этом нет.


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№6 Написал: Sharik.SM Москва (Сегодня, 13:13) #
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online

В Китае антирекорд не увеличишь, лучше в ЦСКА остаться.
Регистрация: 27.01.2009
№5 Написал: Вальтер (Сегодня, 13:09) #
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online

ща по идеи... пончик должен вписаться за рукожопа...но он походу переборщил с жирностью смЯтаны...
Регистрация: 5.02.2017
№4 Написал: vlees (Сегодня, 13:08) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Совсем недавно Игорюша дал интервью в котором рассказал о своей игре в лиге чемпионов.

Игорь Акинфеев: «Вроде и руки здесь, и мяч здесь, а смотришь — он уже в воротах»
Регистрация: 12.01.2017
№3 Написал: Вальтер (Сегодня, 13:06) #
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online

ну правильно... с твоими руками и очком...только в цкг....
Регистрация: 5.02.2017
№2 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 13:06) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Игорь Акинфеев: "Зачем мне ехать в Европу? Уезжать и мучаться?"
27 августа 2011, 13:45 | футбол – футбол россии

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев заявил, что никогда не перейдет в "Анжи" или "Спартак", а также сообщил, что не собирается уезжать за границу.

"Нет, у меня точно будет тогда третий вариант, который я выберу, а именно – завершение карьеры. Лучше с футболом закончу, чем перейду в "Спартак" или "Анжи".

Меня держит именно клуб ЦСКА. Не в том смысле, что меня схватили и никуда не отпускают, нет, держит в хорошем смысле этого слова. Мне всё нравится, меня всё устраивает, всё хорошо, долгосрочный контракт. Раньше я говорил, что хотел бы поиграть в ЦСКА ещё года три-четыре, но, став взрослее, понял, что не хочу никуда уходить. Если мне пинка под зад не дадут в клубе, то с радостью останусь в ЦСКА до конца карьеры, я не хочу отсюда никуда уходить

. Желание попробовать себя в Европе? Нет. Вижу, как наши ребята туда уезжают, чем это заканчивается. Ехать туда и сидеть легионером на "скамейке"? А смысл? Зачем? Ехать туда и в итоге мучаться? От добра добра не ищут. Нет никакого желания сейчас уезжать", - цитирует вратаря РИА "Новости".

******
Это бугога, граждане.

Забавно.... За границу сцыт уезжать конеложское идолище, а минусики фиолетовая сестрия мне ставит.. ))))))))


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№1 Написал: 4 звезды (Сегодня, 13:03) #
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китаю сорокеты не нужны, разве что в цирк посмеяться, но там, наверно, много не платят
Регистрация: 7.12.2016
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