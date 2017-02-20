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СМИ: "Зенит" отдаст Алексея Гасилина в аренду в "Амкар"

Нападающий "Зенита" Алексей Гасилин может перейти в пермский "Амкар" на правах аренды, передает ФАН

Клубы рассматривали вариант с полноценным трансфертом, однако не сумели согласовать сумму перехода. Кроме "Амкара", Гасилиным интересуются "Оренбург" и "Анжи".
Теги: Гасилин Амкар Зенит-2
Сегодня, 15:25
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