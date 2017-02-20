Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Лента новостей:
СМИ: "Зенит" отдаст Алексея Гасилина в аренду в "Амкар"
Нападающий "Зенита" Алексей Гасилин может перейти в пермский "Амкар" на правах аренды, передает ФАН
Клубы рассматривали вариант с полноценным трансфертом, однако не сумели согласовать сумму перехода. Кроме "Амкара", Гасилиным интересуются "Оренбург" и "Анжи".
Клубы рассматривали вариант с полноценным трансфертом, однако не сумели согласовать сумму перехода. Кроме "Амкара", Гасилиным интересуются "Оренбург" и "Анжи".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.