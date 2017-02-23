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Гендиректор "Шинника": перед командой нужно обязательно ставить задачу выхода в премьер-лигу

Генеральный директор "Шинника" Дмитрий Горин рассказал о проблемах и задачах ярославского клуба.

— Самая главная проблема, которая на сегодняшний день существует у "Шинника" - это долги. Они копились не один месяц, и сейчас этот вопрос мы решаем. Есть положительная динамика. Осталось "закрыть" ряд долгов по премиальным. В ближайшее время мы это сделаем. Потому что есть поддержка и понимание со стороны правительства области.

— Бюджет клуба на 2017 год утвержден?

— Бюджет утвержден. Но мы будем работать над его увеличением и в дальнейшем. Хочется, чтобы появился новый сильный спонсор. Огромную поддержку оказывают первые лица области - мэр города, правительство. Все повернулись лицом к футболу. Все очень рады, что клуб встает на ноги.

— Каковы задачи "Шинника" на ближайшую перспективу и на более отдаленный срок?

— Очень хочется, чтобы команда играла в премьер-лиге. Поэтому в ближайший год мы будем стабилизировать ситуацию с финансами. Выстраивать структуру. И, если все получится, через некоторое время будем ставить самые высокие задачи.

— Нынешним седьмым местом вы довольны?

— Александр Михайлович Побегалов - профессионал высокого класса и он выжимает из того состава, что есть сейчас, даже не максимум, а супермаксимум. Он ведет огромную работу, но ему сейчас не позавидуешь. Мы все его поддерживаем и надеемся, что наша работа даст результаты, и ему станет легче. Хочется, чтобы команде и тренеру было комфортно работать. Повторюсь, через некоторое время перед командой нужно обязательно ставить задачу выхода в премьер-лигу. Перед спортсменами всегда необходимо ставить максимальные задачи. Для это мы и работаем в клубе.

ФНЛ
Теги: Шинник
Сегодня, 14:26
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