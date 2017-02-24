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"Андерлехт" показал, как праздновал успех в противостоянии с "Зенитом" (видео)

Пресс-служба "Андерлехта" разместила в "Фейсбуке" видео из раздевалки команды после матча 1/16 финала Лиги Европы против "Зенита" (1:3).

Несмотря на то, что бельгийская команда уступила со счетом 1:3, за счет победы в первой игре (2:0) и гола на чужом поле, она прошла в следующий раунд.

ВИДЕО - здесь
Теги: Андерлехт Зенит
Сегодня, 03:55
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