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"Анжи" отзаявил Георгия Тигиева

"Анжи" отзаявил из состава команды на участие в российской премьер-лиге защитника Георгия Тигиева. Об этом сообщается на официальном сайте РФПЛ.

Ранее сообщалось, что "Спартак" согласовал все детали соглашения о переходе 21-летнего футболиста на правах аренды.
Теги: Анжи Тигиев Спартак
Сегодня, 11:50
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(1)
№5 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 12:50) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: -Ritter-
Зепатта (Юниверсал Старс, Камерун),

А 5-го куда потерял?


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
№4 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 12:49) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: -Ritter-
Цитата: GS
А Спартак тем временем 3-го негритенка купил.

ЧЕТВЁРТОГО smile

з. Джикия (Амкар), з. Зепатта (Юниверсал Старс, Камерун), н. Луис Адриано (Милан), н. Нимели (Карвина (Чехия)), н. Сакала (Занако, Замбия), н. Самбу (Порту), п. Самедов (Локомотив), в. Селихов (Амкар), з. Тигиев (Анжи, аренда)

неужели ты такой неадекватный?Не коням над неграми смеяися,вас со времен вагнера только негры и тащят,разве не так?

Велком ту Спартак москоу)))
Регистрация: 3.11.2016
№3 Написал: -Ritter- (Сегодня, 12:44) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: GS
А Спартак тем временем 3-го негритенка купил.

ЧЕТВЁРТОГО smile

з. Джикия (Амкар), з. Зепатта (Юниверсал Старс, Камерун), н. Луис Адриано (Милан), н. Нимели (Карвина (Чехия)), н. Сакала (Занако, Замбия), н. Самбу (Порту), п. Самедов (Локомотив), в. Селихов (Амкар), з. Тигиев (Анжи, аренда)
Регистрация: 22.01.2017
№2 Написал: GS Москва (Сегодня, 12:35) #
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А Спартак тем временем 3-го негритенка купил.
В одном эпизоде не Кубке ФПЛ очень классно сыграл.
Регистрация: 22.09.2009
№1 Написал: 4 звезды (Сегодня, 11:53) #
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online

blush
Регистрация: 7.12.2016
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