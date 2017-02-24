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Константин Лепехин: Кокорин красиво выглядит на поле, но КПД просто нулевой
Бывший полузащитник "Зенита" Константин Лепёхин в интервью для Rusfootball.info прокомментировал поражение команды в 1/16 финала Лиги Европы от "Андерлехта" (0:2, 3:1).
- О матче в Санкт-Петербурге:
Мне понравился "Зенит" в этой встрече. Я от команды увидел желание, мотивацию, в их мастерстве сомнений не было, но, к сожалению, не всегда есть мотивация и самоотдача. В этот же вечер было всё, и за желание проявить себя и пройти дальше команду нужно похвалить. На мой взгляд, команда не слишком часто показывает вот эти качества, тем не менее, с "Андерлехтом" это было.
Всё решилось в Бельгии, 0:2 соперникам хватило, этого оказалось определяющим фактором. Один мяч любая команда в состоянии как забить, так и пропустить, с "Зенитом" случилось второе, когда команда вела 3:0. В первом матче у питерцев даже при плохой игре голевых моментов было не меньше, чем в ответной встрече, но реализовать их не удалось. Поэтому даже при невероятных усилиях команды в ответной игре их не хватило.
- О претензиях к Мирче Луческу со стороны болельщиков:
По матчу в Питере вопросов вообще никаких нет. Я не пойму сути этих претензий, "Зенит" играл с одной из лучших команд Бельгии, забывать об этом нельзя. По ответной игре и футболисты, и тренер действовали адекватно и по делу. Другой вопрос, что выставив совершенно другой состав во втором матче Луческу признал, что ошибся с составом на первую игру.
- Об оставшемся в запасе Браниславе Ивановиче:
Уверен, что серб ещё принесёт пользу клубу, но я не уверен, что двух недель его пребывания в команде хватило для того, чтобы разобраться в его состоянии. Не стал бы Луческу обвинять в том, что он выставил Ивановича в первой игре с первых минут. Думаю, любой тренер на месте румына поступил бы точно так же, просто в тот вечер угадать не удалось. Анюков в ответной встрече показал, что его выход был оправдан.
- О претензиях к Александру Кокорину со стороны болельщиков:
По ответной игре с "Андерлехтом" претензий нет ни к кому, потому что я увидел самоотдачу от футболистов, в таких условиях трудно иметь к ним претензии, находясь вне коллектива. Вот после первого матча - да, а в Питере делали всё, что могли. Тема Кокорина уже как заезженная пластинка. Не устану повторять: он не реализует себя даже наполовину. Его работа с мячом, движение на поле и эстетически красивые передвижения - это одно, но КПД просто нулевой!
- О связке Жулиано-Дзюба:
Эта связка не напоминает связку Халк-Дзюба, хотя в ответной встрече с "Андерлехтом" они сыграли очень продуктивно. Но с Халком, наверное, Дзюбе было полегче. Бразилец для россиянина за игру мог сделать 3-4 момента.
- О чемпионской гонке в чемпионате России:
Учитывая состав "Зенита" мы понимаем, что для команды не имеет значения, играть на два фронта или на один. Футболисты запаса "Зенита" в любом другом российском клубе играли бы в основе и побеждали. Вылету из Лиги Европы радоваться не стоит, потому что клубу было по силам выступать в двух турнирах одинаково успешно.
- О матче в Санкт-Петербурге:
Мне понравился "Зенит" в этой встрече. Я от команды увидел желание, мотивацию, в их мастерстве сомнений не было, но, к сожалению, не всегда есть мотивация и самоотдача. В этот же вечер было всё, и за желание проявить себя и пройти дальше команду нужно похвалить. На мой взгляд, команда не слишком часто показывает вот эти качества, тем не менее, с "Андерлехтом" это было.
Всё решилось в Бельгии, 0:2 соперникам хватило, этого оказалось определяющим фактором. Один мяч любая команда в состоянии как забить, так и пропустить, с "Зенитом" случилось второе, когда команда вела 3:0. В первом матче у питерцев даже при плохой игре голевых моментов было не меньше, чем в ответной встрече, но реализовать их не удалось. Поэтому даже при невероятных усилиях команды в ответной игре их не хватило.
- О претензиях к Мирче Луческу со стороны болельщиков:
По матчу в Питере вопросов вообще никаких нет. Я не пойму сути этих претензий, "Зенит" играл с одной из лучших команд Бельгии, забывать об этом нельзя. По ответной игре и футболисты, и тренер действовали адекватно и по делу. Другой вопрос, что выставив совершенно другой состав во втором матче Луческу признал, что ошибся с составом на первую игру.
- Об оставшемся в запасе Браниславе Ивановиче:
Уверен, что серб ещё принесёт пользу клубу, но я не уверен, что двух недель его пребывания в команде хватило для того, чтобы разобраться в его состоянии. Не стал бы Луческу обвинять в том, что он выставил Ивановича в первой игре с первых минут. Думаю, любой тренер на месте румына поступил бы точно так же, просто в тот вечер угадать не удалось. Анюков в ответной встрече показал, что его выход был оправдан.
- О претензиях к Александру Кокорину со стороны болельщиков:
По ответной игре с "Андерлехтом" претензий нет ни к кому, потому что я увидел самоотдачу от футболистов, в таких условиях трудно иметь к ним претензии, находясь вне коллектива. Вот после первого матча - да, а в Питере делали всё, что могли. Тема Кокорина уже как заезженная пластинка. Не устану повторять: он не реализует себя даже наполовину. Его работа с мячом, движение на поле и эстетически красивые передвижения - это одно, но КПД просто нулевой!
- О связке Жулиано-Дзюба:
Эта связка не напоминает связку Халк-Дзюба, хотя в ответной встрече с "Андерлехтом" они сыграли очень продуктивно. Но с Халком, наверное, Дзюбе было полегче. Бразилец для россиянина за игру мог сделать 3-4 момента.
- О чемпионской гонке в чемпионате России:
Учитывая состав "Зенита" мы понимаем, что для команды не имеет значения, играть на два фронта или на один. Футболисты запаса "Зенита" в любом другом российском клубе играли бы в основе и побеждали. Вылету из Лиги Европы радоваться не стоит, потому что клубу было по силам выступать в двух турнирах одинаково успешно.
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