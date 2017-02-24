Массимилиано Аллегри: Бонуччи попадет в заявку на матч против "Эмполи"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри сообщил, что защитник Леонардо Бонуччи попадет в заявку на матч Серии А против "Эмполи".



По некоторым данным, игрок рассорился с главным тренером в поединке против "Палермо" и из-за этого не был включен в заявку на матч Лиги чемпионов против "Порту" (2:0).



"Бонуччи? Ситуация с ним была закрыта после того, как мы пообщались с президентом клуба, поэтому он будет в заявке. Да, у нас случился инцидент, но такое бывает. После игры он извинился передо мной и сейчас все нормально. Важно то, что в команде есть дисциплина, правила и порядок", - цитирует Аллегри Football Italia.