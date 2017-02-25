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"Анжи" подписал Фильцова, Эзатолахи и Форбса, и отпустил Янника Боли

Махачкалинский "Анжи" сообщил на официальном сайте о том, что взял в аренду троих футболистов: голкипера Александра Фильцова, полузащитника Саида Эзатолахи и нападающего Фелисио Брауна Форбса.

Все игроки будут выступать за махачкалинскую команду до конца нынешнего сезона.

Также "Анжи" объявил об уходе нападающего Янника Боли, который продолжит карьеру в китайском клубе "Далянь Ифан".
Теги: Анжи
Сегодня, 02:15
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