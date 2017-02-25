Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Кто выйдет победителем из пары "Ростов" - "МЮ"
Показать все опросы

"Локомотиву" придется заплатить 500 тысяч евро, чтобы Ари смог сыграть против "Краснодара"

Соглашение между "Локомотивом" и "Краснодаром" по аренде нападающего Ари предусматривает штраф в размере 500 тысяч евро за каждый матч, сыгранный бразильским форвардом против краснодарской команды в этом сезоне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Ари перешел в "Локомотив" из "Краснодара" на правах аренды, соглашение рассчитано до конца сезона-2016/17.

"Контракт предполагает, что в случае, если Ари выйдет на поле против "Краснодара", "Локомотиву" придется заплатить штраф - он составляет 500 тысяч евро за матч", - сказал источник.
Теги: Локомотив Ари
Сегодня, 02:58
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.