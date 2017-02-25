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"Днепр" отправят в первую лигу, если клуб не рассчитается с Хуанде Рамосом

Дисциплинарный комитет ФИФА дал "Днепру" последнюю отсрочку в деле о выплате долга перед агентом Гиннесом Карвахалем Сельери, который представлял интересы тренерского штаба Хуанде Рамоса, передает Tribuna.com.

Заседание комитета состоялось 31 января, на нем было решено предоставить днепровскому клубу еще 90 дней для погашения долга.

Согласно решению, в случае неуплаты долга "Днепр" будет переведен в первую лигу. Понижение состоится автоматически без последующего разбирательства дисциплинарного комитета, если агент сообщит, что выплаты не произошли и потребует применить санкции.

Из-за долгов в этом сезоне "Днепр" уже был лишен 12 очков.
Теги: Днепр
Сегодня, 09:45
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