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12:28
Анатолий Тимощук: я в "Зените"? В России могут сделать новость из ничего и обсуждать как факт (8)
Анатолий Тимощук: я в "Зените"? В России могут сделать новость из ничего и обсуждать как факт (8)
12:22
Английский трофей, «Рома» в Милане, «Барса» в Мадриде и другие матчи аномально насыщенных европейских выходных (2)
Английский трофей, «Рома» в Милане, «Барса» в Мадриде и другие матчи аномально насыщенных европейских выходных (2)
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Александр Кержаков: нравится должность спортивного директора, импонирует работа Мончи в "Севилье" (2)
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"Локомотиву" придется заплатить 500 тысяч евро, чтобы Ари смог сыграть против "Краснодара" (1)
"Локомотиву" придется заплатить 500 тысяч евро, чтобы Ари смог сыграть против "Краснодара" (1)
Рональд Куман не будет продлевать контракт с "Эвертоном"
Главный тренер "Эвертона" Рональд Куман отверг предложение клуба о продлении контракта, сообщает Goal.com.
Голландец рассчитывает со следующего сезона начать работу в "Барселоне". Куман находится в числе основных кандидатов на смену рулевому "сине-гранатовых" Луису Энрике.
Голландец рассчитывает со следующего сезона начать работу в "Барселоне". Куман находится в числе основных кандидатов на смену рулевому "сине-гранатовых" Луису Энрике.
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