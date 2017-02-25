Рональд Куман не будет продлевать контракт с "Эвертоном"

Главный тренер "Эвертона" Рональд Куман отверг предложение клуба о продлении контракта, сообщает Goal.com.



Голландец рассчитывает со следующего сезона начать работу в "Барселоне". Куман находится в числе основных кандидатов на смену рулевому "сине-гранатовых" Луису Энрике.