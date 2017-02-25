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Рональд Куман не будет продлевать контракт с "Эвертоном"

Главный тренер "Эвертона" Рональд Куман отверг предложение клуба о продлении контракта, сообщает Goal.com.

Голландец рассчитывает со следующего сезона начать работу в "Барселоне". Куман находится в числе основных кандидатов на смену рулевому "сине-гранатовых" Луису Энрике.
Теги: Куман Эвертон
Сегодня, 17:17
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