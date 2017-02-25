Джейми Варди и Каспер Шмейхель хотели, чтобы Клаудио Раньери был уволен

Игроки "Лестера" Джейми Варди и Каспер Шмейхель потребовали у владельца команды Вишая Шривадданапрабхи увольнения главного тренера Клаудио Раньери, информирует The Sun.



Отмечается, что после поражения в первом матча 1/8 финала Лиги чемпионов против испанской "Севильи" (1:2) игроки команды Варди, Шмейхель, Уэс Морган и Марк Олбрайтон встретились с президентом клуба для обсуждения дальнейшего развития "Лестера". Игроки потребовали немедленного увольнения Раньери в связи с неудовлетворительными результатами команды.