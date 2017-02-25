Дэвид Мойес: уровень "Эвертона" выше, чем наш

Главный тренер "Сандерленда" Дэвид Мойес прокомментировал поражение своей команды в матче против "Эвертона" (0:2) в 26-м туре чемпионата Англии.



"Мы играли не лучшим образом, поэтому заслуженно проигрывали 0:1. Во втором тайме наша игра стала лучше, мы могли забить, у нас был момент. Но сравнять счет не получилось, а затем пропустили плохой второй гол. Уровень "Эвертона" выше, чем наш. Но наши игроки отдали на поле все силы", - цитирует Мойеса ВВС.