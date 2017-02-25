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Жано Ананидзе пропустит несколько дней из-за повреждения мышц бедра

Новичок "Спартака" защитник Георгий Тигиев провел первую тренировку в московской команде, сообщает официальный сайт клуба.

В свою очередь, получившие микротравмы Сальваторе Боккетти, Зе Луиш, Дмитрий Комбаров и Лоренсо Мельгарехо сегодня работали по индивидуальной программе. По прогнозам представителей медицинского штаба "Спартака", в скором времени все четверо вернутся в строй. Полузащитник Жано Ананидзе получил небольшое повреждение мышц бедра – несколько дней он будет тренироваться вне общей группы.
Теги: Джано Спартак Тигиев
Вчера, 23:09
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(1)
№7 Написал: OgreGate (Вчера, 23:50) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: dimon_1973
Я тоже не знаю зачем он такой вечно больной нужен.



Ростов с руками оторыет


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Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
№6 Написал: syamtomov г. Мурманск (Вчера, 23:32) #
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online

Цитата: Vlad-ОБЖ 66
То ли Каррера нагрузки такие даёт, то ли ещё чего,

Вот именно, что "ещё чего".
Двухсторонка была.
Там, скорее всего, травму и получил, хотя, судя по нарезке этой двухсторонки, ребята играли сверх осторожно по отношению к себе и игрокам команды соперников.
А этот - гляди-ка!
Опять УМУДРИЛСЯ травму получить!!! angry
Регистрация: 6.08.2008
№5 Написал: dimon_1973 ULMM (Вчера, 23:31) #
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Болеет за:
«Спартак»
Вот даже не удивляет ни разу. Теперь как всегда перекантуется в больничке какое-то время, потом будет набирать форму, потом пару раз выйдет на замену (хотя это не факт), а тут уже и конец чемпионата. А осенью на новый круг.
Цитата: syamtomov
Продавать нужно, однако.

Я тоже не знаю зачем он такой вечно больной нужен.
Регистрация: 8.02.2011
№4 Написал: syamtomov г. Мурманск (Вчера, 23:29) #
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online

Цитата: GS
Будет сидеть на лавке под Поповым.

А чего на ней сидеть-то?
На замену Попову нужен такой же игрок, как Ананидзе, только не "хрусталь".
В противном случае опять разведут бодягу о "таланте Дениса Давыдова".
Регистрация: 6.08.2008
№3 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Вчера, 23:29) #
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То ли Каррера нагрузки такие даёт, то ли ещё чего, но ведь чемп скоро, пора бы уже и в форму входить..


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№2 Написал: GS Москва (Вчера, 23:26) #
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syamtomov,
Будет сидеть на лавке под Поповым.
Регистрация: 22.09.2009
№1 Написал: syamtomov г. Мурманск (Вчера, 23:23) #
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online

Опять "хрустальный Жано Ананидзе"!
Сколько уже можно его в команде держать?
А, ведь, скоро уже чемпионат начнётся!
Как он играть-то будет, или опять по полгода в лазарете?
Продавать нужно, однако. smirk
Регистрация: 6.08.2008
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