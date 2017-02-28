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Владимир Ильин: "Краснодар" не ожидал, что мы не сдадимся при счёте 0:3 (видео)
Футболист «Урала» Владимир Ильин, забивший первый мяч в ворота «Краснодара» в четвертьфинале Кубка России (3:3, 4:3 по пенальти), отметил, что характер его команды стал неожиданностью для соперника.
– За счёт чего удалось стать другой командой во 2-м тайме?
– Я уже говорил, что мы чуть не вписались в игру, «Краснодар» уже сыграл 2 официальных матча, а мы только со сборов. От товарищеских официальные игры сильно отличаются. Набрали по ходу встреч, болельщикам было это видно. Первые 20 минут были в шоке, а потом начали набирать, забили и сделали своё дело.
– В твоём послужном списке бывали подобные матчи?
– Нет, это первый такой случай. Очень приятно, ещё и вышли в полуфинал.
– Как удалось забить?
– Была такая установка, я часто иду на дальнюю штангу. В этом случае тоже пошёл на дальнюю, хорошо на ближней чиркнули, остался один перед пустыми воротами.
– Как повлияло на команду то, что матч был перенесён из Екатеринбурга в город, где Вы недавно играли?
– На радио был, меня спросили, был ли я на стадионе. Ответил, что хочу бывать на этом стадионе в качестве игрока, а не зрителя. Так что очень приятно было. Ну а команда отнеслась к переносу очень положительно – все понимали, что лучше сыграть на нормальном поле, чем в плохих условиях.
– На Ваш взгляд, «Краснодар» позволил «Уралу» отыграть 3 мяча или «Урал» за счёт волевых качеств сумел отыграться?
– Думаю, «Краснодар» не ожидал, что мы не сдадимся и продолжим бороться. 1-й гол переломил их. Когда мы забили 2-й, я уже чувствовал, что мы забьём и 3-й – они уже не понимали, что происходит. Думали, что мы опустим руки, а мы продолжали играть и гнуть свою линию, – приводит слова Ильина корреспондент Rusfootball.info
– За счёт чего удалось стать другой командой во 2-м тайме?
– Я уже говорил, что мы чуть не вписались в игру, «Краснодар» уже сыграл 2 официальных матча, а мы только со сборов. От товарищеских официальные игры сильно отличаются. Набрали по ходу встреч, болельщикам было это видно. Первые 20 минут были в шоке, а потом начали набирать, забили и сделали своё дело.
– В твоём послужном списке бывали подобные матчи?
– Нет, это первый такой случай. Очень приятно, ещё и вышли в полуфинал.
– Как удалось забить?
– Была такая установка, я часто иду на дальнюю штангу. В этом случае тоже пошёл на дальнюю, хорошо на ближней чиркнули, остался один перед пустыми воротами.
– Как повлияло на команду то, что матч был перенесён из Екатеринбурга в город, где Вы недавно играли?
– На радио был, меня спросили, был ли я на стадионе. Ответил, что хочу бывать на этом стадионе в качестве игрока, а не зрителя. Так что очень приятно было. Ну а команда отнеслась к переносу очень положительно – все понимали, что лучше сыграть на нормальном поле, чем в плохих условиях.
– На Ваш взгляд, «Краснодар» позволил «Уралу» отыграть 3 мяча или «Урал» за счёт волевых качеств сумел отыграться?
– Думаю, «Краснодар» не ожидал, что мы не сдадимся и продолжим бороться. 1-й гол переломил их. Когда мы забили 2-й, я уже чувствовал, что мы забьём и 3-й – они уже не понимали, что происходит. Думали, что мы опустим руки, а мы продолжали играть и гнуть свою линию, – приводит слова Ильина корреспондент Rusfootball.info
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