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Лоренсо Мельгарехо: "Спартак" в хорошем состоянии подходит к возобновлению сезона

Полузащитник "Спартака" Лоренсо Мельгарехо, забивший гол в товарищеской встрече против норвежского "Согндала" (4:1), выразил мнение, что команда хорошо готова к возобновлению сезона.

"Игра получилась сложной, но мы проявили характер, желание и добились победы. Матч показал, что "Спартак" в хорошем физическом состоянии подходит к возобновлению сезона. Да и в игровом отношении тоже. В Краснодаре должна получиться хорошая игра.

Конечно, я рад забитому голу, добытой победе. Хотелось бы не сбавлять оборотов в официальных матчах. Нужно продолжать двигаться вперёд – и мне самому, и всей команде.

Обилие нападающих в "Спартаке" - не проблема для меня. Я же не только в атаке играю – могу и крайнего полузащитника, и латераля исполнить. Где Мистер скажет, там и сыграю. Для меня важно доверие тренера, и я его со стороны Карреры ощущаю.

Надеюсь и верю, что 2017 год будет лучше для "Спартака", чем 2016-й. Мы на пять очков опережаем ближайшего конкурента и приложим все силы, чтобы на этой же позиции и финишировать" - цитирует Мельгарехо "Чемпионат".
Теги: Мельгарехо Спартак
Сегодня, 01:51
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