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Роман Бабаев: ЦСКА может выкупить Алексея Ионова до конца сезона

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что армейский клуб может воспользоваться опцией выкупа нападающего Алексея Ионова до конца сезона.

"Мы можем воспользоваться опцией выкупа Ионова до конца сезона. Насколько я понимаю, "Динамо" не против, если Алексей перейдет в ЦСКА или другой клуб", - цитирует Бабаева "СЭ".
Теги: Бабаев ЦСКА Ионов
Сегодня, 02:34
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