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"Спартак" поздравил Фернандо с днем рождения

"Спартак" поздравил своего полузащитника Фернандо с днем рождения, передает официальный сайт красно-белых.

"Сегодня исполняется 25 лет полузащитнику "Спартака" Фернандо Лукасу Мартинсу. Поздравляем Фернандо с днем рождения и желаем ему счастья, крепкого здоровья, ярких матчей и побед в составе "Спартака"!" - говорится в поздравлении.
Теги: Спартак Фернандо
Сегодня, 11:49
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(2)
№2 Написал: Миша Люберцы Люберцы (Сегодня, 13:41) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Фернандо - с Днем Рождения ! Надо, чтобы ты отметил своё рождение, в воскресенье - парочкой голевых пасов... удачи !...
Регистрация: 10.01.2014
№1 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 12:49) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
это мы его купили в 24? Федун просто красава..

Фернандо с днюхой тебя!


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✯✯✯✯, ✯-?
Регистрация: 22.05.2015
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