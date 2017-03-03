Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Кто выйдет победителем из пары "Ростов" - "МЮ"
Лента новостей:
21:05
Сергей Мигицко: всегда представляю себя там, рядом с футболистами "Зенита", двенадцатым игроком
Сергей Мигицко: всегда представляю себя там, рядом с футболистами "Зенита", двенадцатым игроком
19:53
Юрий Белоус: деятельность Смородской была направлена на то, чтобы перечеркнуть огромный вклад Филатова и Семина (2)
Юрий Белоус: деятельность Смородской была направлена на то, чтобы перечеркнуть огромный вклад Филатова и Семина (2)
17:10
"Ростов" приглашает болельщиков на матч с "Томью" возможностью выиграть билеты на встречу с МЮ (1)
"Ростов" приглашает болельщиков на матч с "Томью" возможностью выиграть билеты на встречу с МЮ (1)
15:52
Борис Игнатьев: премьер-лига сделала шаг вперед - на раскисшем поле месить грязь уже никто не будет
Борис Игнатьев: премьер-лига сделала шаг вперед - на раскисшем поле месить грязь уже никто не будет
15:01
Андрей Червиченко: "Зенит" сейчас настолько плох, что вряд ли сможет бороться со "Спартаком" за чемпионство (29)
Андрей Червиченко: "Зенит" сейчас настолько плох, что вряд ли сможет бороться со "Спартаком" за чемпионство (29)
Валерий Петраков: результат отражает происходившее на поле
Главный тренер "Томи" Валерий Петраков поделился мнением о матче 18-го тура чемпионата России против "Ростова" (0:6).
"Чего не хватило? Всего (улыбается). И сил, и опыта. В центре защиты у нас играл парень из дубля... Тяжело что-то сказать. Есть большая разница между играми на сборах и матчами чемпионата. Наверное, игроки сейчас почувствуют уровень премьер-лиги, сделают выводы. Но играть с очень хорошей командой и совершать такие грубейшие ошибки… Результат отражает происходившее на поле", – сказал Петраков в эфире телеканала "Наш футбол".
"Чего не хватило? Всего (улыбается). И сил, и опыта. В центре защиты у нас играл парень из дубля... Тяжело что-то сказать. Есть большая разница между играми на сборах и матчами чемпионата. Наверное, игроки сейчас почувствуют уровень премьер-лиги, сделают выводы. Но играть с очень хорошей командой и совершать такие грубейшие ошибки… Результат отражает происходившее на поле", – сказал Петраков в эфире телеканала "Наш футбол".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.