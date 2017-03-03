Валерий Петраков: результат отражает происходившее на поле

Главный тренер "Томи" Валерий Петраков поделился мнением о матче 18-го тура чемпионата России против "Ростова" (0:6).



"Чего не хватило? Всего (улыбается). И сил, и опыта. В центре защиты у нас играл парень из дубля... Тяжело что-то сказать. Есть большая разница между играми на сборах и матчами чемпионата. Наверное, игроки сейчас почувствуют уровень премьер-лиги, сделают выводы. Но играть с очень хорошей командой и совершать такие грубейшие ошибки… Результат отражает происходившее на поле", – сказал Петраков в эфире телеканала "Наш футбол".