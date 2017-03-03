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Валерий Петраков: результат отражает происходившее на поле

Главный тренер "Томи" Валерий Петраков поделился мнением о матче 18-го тура чемпионата России против "Ростова" (0:6).

"Чего не хватило? Всего (улыбается). И сил, и опыта. В центре защиты у нас играл парень из дубля... Тяжело что-то сказать. Есть большая разница между играми на сборах и матчами чемпионата. Наверное, игроки сейчас почувствуют уровень премьер-лиги, сделают выводы. Но играть с очень хорошей командой и совершать такие грубейшие ошибки… Результат отражает происходившее на поле", – сказал Петраков в эфире телеканала "Наш футбол".
Теги: Петраков Томь Ростов
Сегодня, 21:14
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№1 Написал: venera Томская обл.Северск (Сегодня, 21:27) #
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Болеет за:
«Краснодар»
да ты и осенью ничего не показал,когда был нормальный состав.только ныл про судейство.хотя добавлял,что матч провели великолепно,но нехватило сил и т.п.и т.д---гнать тебя надо было давно.весь Томск говорил чтоб Передню обратно позвали тренировать.щас отмазка новая---состав молодёжный---чё не улыбаться rage
Регистрация: 15.04.2009
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