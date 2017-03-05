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Карлос Бакка: я прошел через тяжелый период и не забивал, но все меня поддерживали

Нападающий "Милана" Карлос Бакка поделился впечатлениями от победы над "Кьево" (3:1) в матче 27-го тура Серии А. Колумбийский футболист оформил дубль.

"Я прошёл через тяжелый период и не забивал, но все продолжали меня поддерживать. Очень важно видеть, что болельщики, партнёры по команде и тренер поддерживают меня. Я счастлив, но должен работать ещё усерднее.

Сегодня мы одержали непростую победу, и с завтрашнего дня уже начнём думать о "Ювентусе". Нужно идти от матча к матчу", — цитирует Бакку Football Italia.
Теги: Бакка Милан Кьево
Сегодня, 12:12
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