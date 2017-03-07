Юрий Калитвинцев: в "Динамо" разговоров о премьер-лиги никто не ведет

Главный тренер "Динамо" Юрий Калитвинцев рассказал о готовности команды к возобновлению сезона и выразил уверенность, что ей по силам выполнить поставленные задачи.- То, насколько команда готова к возобновлению сезона, покажут только официальные игры. Программу мы выполнили, но она ведь в футбол не играет – только приближает к результату. Думаю, готовность коллектива можно оценить процентов в 80-85.- Нет, мы специально вернулись в Москву пораньше, чтобы добрать необходимые кондиции и акклиматизироваться. Речь идет даже не о погоде, а о полях, с которыми в Турции был полный порядок. Понимаем, что здесь нам придется играть на ином покрытии. Время еще есть, но мы не ждем, что будем готовы к первой игре на 100 процентов. А вот на 99 – будем.- Да, и уже давно. О будущем сопернике у нас собрано немало информации, тем более сегодня утаить что-то невероятно сложно. Тот же Кубок ФНЛ дал нам в этом плане немало пищи для размышления. Могу так сказать – мы делали все через призму "Спартака", а теперь началась подготовка к конкретному матчу.- Все ребята конкурентоспособны и готовы выполнить ту задачу, которую перед нами ставят. А доволен или нет – покажет результат, а мы к нему очень близки.- У нас в команде таких разговоров никто не ведет. Все прекрасно понимают, что говорить о премьер-лиге можно будет только тогда, когда мы туда попадем. Знаем, что многие вокруг задаются подобными вопросами, смотрят в будущее, и они имеют на то право, но мы сконцентрированы на наших текущих задачах.